Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» до начала своей работы является рычагом давления со стороны Вашингтона и Берлина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Таким мнением политик поделился во время пресс-конференции по результатам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок. При этом он подчеркнул, что Россия все еще не может использовать газопровод в своих интересах, передал RT.

«Пока по „Северному потоку — 2“ не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России», — заявил Блинкен.