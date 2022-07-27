Власти семи небольших городов острова Рюген в Германии написали обращение к региональному и федеральному правительствам с призывом задействовать «Северный поток — 2» для обеспечения энергобезопасности. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

Документ подписали главы семи городов, в основном — беспартийные политики. Письмо, помимо местного правительства, направили министру экономики федерального правительства Роберту Хабеку.

«Мы придерживаемся мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», — говорится в письме.

Политики рекомендуют задействовать «Северный поток — 2», так как «Северный поток» работает только на 20% от мощности.

Ранее Хабек заявил, что запуск «Северного потока — 2» равносилен капитуляции Европы. Это нивелировало бы все введенные против России санкции и увеличило зависимость от российских ресурсов. Европа не должна допустить такого сценария, подчеркнул министр.