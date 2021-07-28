Газопровод «Северный поток — 2» достроен уже на 99%. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2 AG, сообщило РИА «Новости».

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» уже полностью завершило свои работы, сообщили в компании. И к настоящему моменту «Северный поток — 2» достроен на 99%. На заключительном участке проекта продолжает работу баржа «Фортуна».

Глава австрийской компании OMV Райнер Зеле рассказал, что строительство «Северного потока — 2» завершится в конце августа. Поэтому возможно, что газ пустят по трубе уже в 2021 году.

Глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг ранее в июле сообщил, что работы по укладке трубопровода завершатся в конце августа. Он заявлял, что «Северный поток — 2» готов на 98%. Первая нитка газопровода при этом была достроена уже в июне. Варниг также отмечал, что на тесты и сертификацию магистрали может уйти еще два-три месяца.

Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию уже практически достроен. Несмотря на попытки властей США помешать реализации проекта, уже скоро по магистрали начнет поступать газ.

В МИД Польши ранее поставили себе в заслугу то, что препятствовали строительству трубы на протяжении нескольких лет. В Совфеде связали эти заявления с тем, что «Северный поток — 2» лишит Польшу возможности поставлять в Европу американский СПГ.