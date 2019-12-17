«Без комментариев. Мы не намерены спекулировать на данную тему», — заявили в пресс-службе Nord Stream 2. Сообщение оператора процитировало РИА «Новости».

В пресс-службе добавили, что проект будет завершен в течение «нескольких месяцев». Таким образом, у компании-оператора не подтвердили сенсационное заявление германских журналистов.

Bild объяснил, откуда взялся этот месячный срок окончания проекта. Если газопровод запустят в течение 30 дней, то Германия якобы сможет избежать санкций США.

Во внешнеполитическом ведомстве США ранее заявили, что смогли повлиять на скорость прокладки газопровода. Этим похвастал заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Он заявил, что правительству его страны удалось замедлить реализацию проекта «Северный поток — 2». Это было сделано при помощи дипломатических средств.