Необходимо разделять интересы жителей Европы и интересы элит. Чем больше трубопроводов будет идти в Европу из разных стран, тем более расширенный список поставщиков откроется Западу. А значит, цены будут ниже и тем больше окажется объем поставок.

«Есть интересы элит, политические интересы, они отличаются от интересов населения, которому выгодны низкие цены», — рассказал Арзамасцев.

По его мнению, «Северный поток — 2» не расколет Европу.

Чем больше трубопроводов пройдет через Евросоюз, тем Европа будет больше чувствовать себя в безопасности. При этом ЕС за последние 20-30 лет многое сделал для энергонезависимости, особенно это касается Германии.

«Существует уже очень сильная, даже избыточная система защиты европейского рынка через принятые нормы энергопакета. Кроме того, существуют очень масштабные программы по переводу энергетики на возобновляемые источники», — отметил эксперт.

Поэтому Украина опасается за свое положение в случае реализации «Северного потока — 2». И в данном случае это уже вопрос политический.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» может создать угрозу для единства Европы.