Официальный представитель МИЛ РФ Мария Захарова отметила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» это европейское дело и никак не затрагивает интересы США.

В интервью программе «Международное обозрение» телеканала «Россия 24» она подчеркнула, что территориально или финансово Вашингтон никак не вовлечен в строительство.

«Если бы „Северный поток — 2“ каким-то образом затрагивал территорию, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы. Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами», — заявила Захарова.

Принятый американским правительством бюджет на 2020 год предусматривает санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». По требованию Вашингтона швейцарская компания Allseas уже прекратила работу по прокладке линии «Северного потока — 2».

Тем не менее, глава Минэнерго РФ Александр Новак пообещал, что строительство линии будет закончено до конца 2020 года.