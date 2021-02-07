Для Германии, где отказались от угля и атомной энергетики, и ряда других европейских стран «Северный поток — 2» — это единственный способ получать газ без перебоев по вменяемым ценам. Отказаться от проекта — угробить свою экономику. Такими мыслями с «360» поделился доктор исторических наук Юрий Рогулев.

«Если ты не хочешь вообще угробить свою экономику, это означает необходимость потребления газа. Так что для Германии, так же как и для ряда других стран Европы, это (запуск „Северного потока — 2“ — прим. ред.) единственный выход. Ни из каких других источников, кроме как по трубопроводу из России, дешевых и стабильных поставок [газа] Западная Европа не получит», — заявил Рогулев.

Собеседник подчеркнул, что немцы это все прекрасно понимают, так как для них это вопрос выживания, но остаются трансатлантические проблемы. Пока еще не ясно, как относится к «Северному потоку — 2» новый президент США Джо Байден, который не так заинтересован в продаже американского топлива, как бывший лидер Дональд Трамп.

Рогулев напомнил, что США были против идеи проложить газопровод из России в Германию всегда, а о проекте начали говорить еще в 1970-х годах. Их позиция, по словам историка, не меняется. Меняется только степень давления и воздействия на своих союзников.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков рассказал «360», что строительство газопровода «Северный поток — 2» затрагивает очень серьезные европейские интересы. Поэтому голоса руководителей Германии и других стран, которые не согласны с давлением на проект со стороны США, начинают звучать все громче.