Газопровод «Северный поток — 2» — борьба Германии с США за гегемонию в Европе. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, сообщил сайт Pravda.Ru.

«Вот „Северный поток“ построят, будет Европа зависеть от России…» — напомнил он расхожую фразу.

Однако сейчас же тоже по трубам идет газ. Голубое топливо поступает на Запад из РФ через Украину. Поэтому в настоящее время Европа тоже зависит от России: Москва может в любой момент перекрыть кран.

«Так в чем разница? А в том, что есть Украина, которая дружит с Соединенными Штатами, поэтому кран, который на Украине, будет принадлежать Соединенным Штатам, а значит, в любой момент можно Европе сказать: „Выполняйте, что мы говорим, а иначе перекроем“», — объяснил Жарихин.

По его словам, именно с этим борются немцы. Они хотят сами управлять краном, чтобы остальные страны Европы зависели от них.

«Это вроде как борьба с Россией, на самом деле, это борьба Германии с Соединенными Штатами за гегемонию в Европе», — добавил эксперт.

Работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» могут снова начаться в конце мая.