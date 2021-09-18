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    18 сентября 2021, 21:31

    «Северный поток — 2» может превратиться в руины — депутат Европарламента

    Дарья Бунякова

    Проект «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционную руину. Об этом заявил депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.

    «Северный поток — 2» может превратиться в руины — депутат Европарламента

    По словам депутата, если начало работу трубопровода одобрит Федеральное сетевое агентство (BNA), то остановить проект сможет Еврокомиссия.

    «Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», — сказал Бютикофер в интервью dpa.

    Он добавил, что российская сторона еще не обеспечила условия анбандлинга. Такая система подразумевает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по магистрали. Депутат напомнил, что по Третьему энергопакету Евросоюза, владелец газопровода должен предоставить доступ к магистрали сторонним продавцам синего топлива.

    Ранее заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль назвала способ заблокировать «Северный поток — 2». Она заявила, что необходимо доказать превращение «Газпрома» в монополиста по поставкам газа в Европу. Такая ситуация будет противоречить правилам ЕС.