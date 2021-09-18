Проект «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционную руину. Об этом заявил депутат Европарламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер.

По словам депутата, если начало работу трубопровода одобрит Федеральное сетевое агентство (BNA), то остановить проект сможет Еврокомиссия.

«Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», — сказал Бютикофер в интервью dpa.

Он добавил, что российская сторона еще не обеспечила условия анбандлинга. Такая система подразумевает разделение компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа по магистрали. Депутат напомнил, что по Третьему энергопакету Евросоюза, владелец газопровода должен предоставить доступ к магистрали сторонним продавцам синего топлива.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль назвала способ заблокировать «Северный поток — 2». Она заявила, что необходимо доказать превращение «Газпрома» в монополиста по поставкам газа в Европу. Такая ситуация будет противоречить правилам ЕС.