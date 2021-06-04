Председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что газопровод «Северный поток — 2» имеет важно значение для Европы. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Он отметил, что газопровод почти достроен. Также Эрнст добавил, что «„Северный поток — 2“ имеет значение, далеко выходящее за экономическую ситуацию».

«Это, на взгляд и германской, и европейской сторон, подчеркивает или дает нам знать о том, что мы смогли реализовать проект, несмотря на сопротивление с разных сторон», — заключил он.