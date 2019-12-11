Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник 10 декабря прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом, а также с главной Госдепартамента Майком Помпео.

Визит был подготовлен в сжатые сроки, на фоне очередного политического скандала, охватившего США. При этом встреча, по словам Лаврова, прошла в атмосфере взаимопонимания. Ей остался доволен и Трамп, отметив важность улучшения отношений с Россией в интересах торговли между двумя странами.

Помпео на встрече с Лавровым предостерег Россию от «вмешательства» Подробнее

«Только что у меня была очень хорошая встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями из России. Обсуждали много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор INF, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Надеемся на продолжение нашего диалога в ближайшее время!», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Лавров отметил, что Москва «понимает внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где можно добиваться результатов».

Итоги

Глава российского МИД уточнил, что Россия предложила Вашингтону «любые варианты» продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что решение конгресса США о включении в оборонный бюджет санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не остановят реализацию проектов, обо газопровода будут достроены и введены в эксплуатацию.

«Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них», — подчеркнул Сергей Лавров.

Он также рассказал, что в ходе переговоров с Трампом обсуждалось недопущение эскалации кризиса в Персидском заливе. Также возможные пути решения проблемы с Ираном (из-за выхода США из ядерной сделки — прим. ред.) и проблема санкций против КНДР.

Также министр иностранных дел России подтвердил, что Трамп рассматривает приглашение Владимира Путина на празднования Дня Победы.

В ходе визита в Вашингтон ранее во вторник, 10 декабря Лавров также провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили вопросы «вмешательства» России во внутренние дела США, а также обвиненного в шпионаже американского гражданина Пола Уилана.