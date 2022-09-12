Посол РФ в ФРГ заявил, что для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны | 360°

Все новости

Общество

12 сентября 2022, 03:10

Мирошник прокомментировал кресты вермахта на технике ВСУ

Спорт

12 сентября 2022, 03:10

Испанец Карлос Алькарас выиграл US Open

Реклама

Общество

12 сентября 2022, 02:38

Общественный штаб сообщил итоговую явку на муниципальных выборах в Москве

Мир

12 сентября 2022, 02:20

Посол РФ в ФРГ заявил, что для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны

Мир

12 сентября 2022, 02:13

Тонущей Британии предрекли место «у обочины» при правлении Трасс

Общество

12 сентября 2022, 01:45

Глава ЦИК Памфилова назвала спокойной прошедшую избирательную кампанию

Мир

12 сентября 2022, 01:38

Россия предложила Индии скидку взамен отказа от поддержки лимита цен на нефть

Мир

12 сентября 2022, 01:26

Минфин США заявил о подорожании бензина из-за санкций в отношении России

Общество

12 сентября 2022, 01:11

СК возбудит дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске

Мир

12 сентября 2022, 02:20

Посол РФ в ФРГ заявил, что для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны

Посол РФ в Германии Нечаев: для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны

Читать 360tv в

Российский трубопровод «Северный поток — 2» (СП-2) готов к эксплуатации, но для его запуска нужна политическая воля немецкого руководства, заявил «Известиям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Все зависит от германской стороны. Трубопровод построен. Это многосторонний экономический проект, в него вложено немало средств», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Реклама

По мнению Нечаева, сейчас Берлину навязали условия игры, которые противоречат здравому смыслу. Даже немецкие эксперты понимают — страна не сможет полностью отказаться от российских энергоресурсов.

Реклама

Невозможно перейти на альтернативные источники. На реализацию планов Германии по постройке пяти терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) тоже нужно время.

Турция, которая не подключилась в «антироссийской истерии», попросила скидку на газ из России. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал с Владимиром Путиным.

Газопровод Северный поток — 2

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама