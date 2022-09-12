Посол РФ в ФРГ заявил, что для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны | 360°

Мир 12 сентября 2022, 02:20 Поделиться Telegram

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Viber Посол РФ в ФРГ заявил, что для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны Посол РФ в Германии Нечаев: для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны РИА «Новости»

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Российский трубопровод «Северный поток — 2» (СП-2) готов к эксплуатации, но для его запуска нужна политическая воля немецкого руководства, заявил «Известиям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Все зависит от германской стороны. Трубопровод построен. Это многосторонний экономический проект, в него вложено немало средств», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

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По мнению Нечаева, сейчас Берлину навязали условия игры, которые противоречат здравому смыслу. Даже немецкие эксперты понимают — страна не сможет полностью отказаться от российских энергоресурсов.

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Невозможно перейти на альтернативные источники. На реализацию планов Германии по постройке пяти терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) тоже нужно время.

Турция, которая не подключилась в «антироссийской истерии», попросила скидку на газ из России. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал с Владимиром Путиным.

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