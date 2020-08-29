Северную Корею заподозрили в передаче шифра через YouTube

Северную Корею заподозрили в передаче зашифрованных посланий через YouTube. Предполагается, что данные предназначались для агентов за рубежом.

Южнокорейское агентство «Енхап» заподозрило Пхеньян в передаче зашифрованных посланий. Ролик размещен на YouTube-канале радио Пхеньяна.

В сообщении отмечается, что диктор прочитала текст на корейском языке: «Задание по обзору информационных технологий университета удаленного обучения для сотрудников экспедиции № 719». После этого она в течение минуты несколько раз повторила фразы: «номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479».

Агенство подозревает, что загадочные числа могут быть зашифрованным посланием агентам Северной Кореи за рубежом. Подобным способом спецслужбы Северной Кореи не пользовались со времен Холодной войны. В статье утверждают, что глобальная платформа для передачи шифра Пхеньяном была использована в первый раз.

В начале августа в СМИ появилась информация, что Северная Корея продолжает разработки ядерного оружия.