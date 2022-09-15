США выделят Северной Македонии до $6 млн для борьбы с коррупцией | 360°

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США выделят Северной Македонии до $6 млн для борьбы с коррупцией

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Северная Македония может получить от США до шести миллионов долларов на борьбу с коррупцией. Такое намерение высказали в Агентстве Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), написал RT.

Основная цель программы — повысить осведомленность и активность граждан.

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«Главной целью программы будет создание в Северной Македонии широкого общественного движения против коррупции, объединяющего усилия деятелей-единомышленников, чтобы потребовать абсолютной нетерпимости к коррупции. Основная цель этой деятельности заключается в том, чтобы повысить осведомленность и активность граждан, гражданского общества, СМИ и частного сектора, а также наладить сотрудничество между ними в деле борьбы против коррупции», — говорится в документе.

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Американские специалисты уверены, что коррупция в Северной Македонии является «одной из главных проблем».

Поучаствовать в программе могут американские и иностранные частные, коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации.

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