Мир 04 апреля 2023, 17:55 Северной Европе предрекли ослабление безопасности после вступления Финляндии в НАТО Замглавы МИД России Рябков: безопасность Северной Европы ослабнет из-за Финляндии в НАТО РИА «Новости»

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Безопасность Северной Европы ослабнет после вступления Финляндии в НАТО. Такое мнение выразил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в эфире канала «Россия 24».

«Безопасность этих северных стран не увеличится, она ослабнет в результате данного действия (вступления Финляндии в НАТО — прим. ред.)», — заявил он.

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По его словам, Россия примет компенсационные меры в военно-технической области и «откалибрует все соразмерно меняющейся обстановке. Он заверил, что любые угрозы с севера в сторону страны обязательно будут парироваться. Пока Россия не станет торопиться с ответными мерами на вступление Финляндии в альянс. Власти страны обнародуют их в подходящий момент.

Финляндия и Швеция стали жертвами «русофобского угара», поэтому эти государства не смогли вознести собственные интересы выше коллективного Запада, добавил Рябков.

Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально вступила в НАТО. Уже прошла торжественная церемония, участие в которой приняли министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, американский госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, сообщили «Известия».