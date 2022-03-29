Северная Македония настояла на высылке пятерых российских дипломатов

Северная Македония потребовала выслать из страны пятерых российских дипломатов. Их уже объявили персонами нон грата. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на местное агентство MIA.

В список запрещенных персон попал российский посол Сергей Баздникин. Он представлял страну в Скопье. На отъезд из страны дипломатам предоставили пять дней.

«Нахождение пятерых сотрудников росийского посольства в стране является нежелательным, они должны покинуть страну в течение пяти дней», — сказано в сообщении.