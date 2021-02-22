Северная Македония намерена заказать партию вакцины «Спутник V»

Северная Македония закажет партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». С таким заявлением выступил в воскресенье премьер страны Зоран Заев.

Заев 21 февраля посетил город Охрид на западе Северной Македонии. Там он рассмотрел с местными властями вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Скопье решило заказать вакцину в России, подтвердил журналистам Заев.

«По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой», — приводит РИА «Новости» слова главы правительства Северной Македонии, сказанные им в ходе брифинга.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи. К применению его одобрили уже больше 20 стран. Российские власти продают зарубежным коллегам не готовую вакцину, а только ее состав и технологию производства. За границей считают, что качество препарата из-за этого упадет, но простота изготовления должна решить все проблемы.

«Спутник V» так же эффективен и надежен, как автомат Калашникова. Препарат с оружием сравнил австрийский инфекционист Флориан Тальхаммер.