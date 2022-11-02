Северная Корея запустила в сторону Японского моря не меньше 10 ракет | 360°

Мир 02 ноября 2022, 06:24 Северная Корея запустила в сторону Японского моря не меньше 10 ракет Yonhap: КНДР запустила в сторону Японского моря 10 ракет, в том числе три баллистические

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КНДР провела крупнейшие в этом году испытания своих ракет. Военные запустили в сторону Японского моря не меньше 10 ракет разного типа, сообщило агентство Yonhap.

«Северная Корея провела провокацию с использованием баллистических ракет вблизи наших территориальных вод к югу от Северной ограничительной линии (NLL) в Восточном море и произвела около 10 ракетных пусков только в этот день», — заявил репортер Ким Чжи Хон.

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По данным Объединенного комитета начальников штабов, военные испытали три баллистические ракеты малой дальности. Их запустили в сторону Японского моря из города Вонсан в провинции Канвондо, одна приземлилась в открытом море на расстоянии 26 километров к югу от NLL.

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Затем появилась информация, что еще не менее 10 ракет в тот же день выпустили с запада и востока КНДР, в том числе три баллистические ракеты средней дальности. Типы остальных ракет называть не стали. Уточнили только, что время и место из запуска сильно различались.

В агентстве объяснили такой массовый запуск попыткой запутать системы противовоздушной обороны противника. Военные КНДР хотели проверить, насколько затруднен перехват, если запущена череда ракет нескольких типов.