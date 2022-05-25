Южнокорейские военные зафиксировали неустановленную баллистическую ракету, запущенную Северной Кореей. Снаряд направили в сторону Японского моря, написало агентство Ренхап.

«В среду Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в восточном направлении, заявили военные Южной Кореи, всего через день после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку в Азию», — заявили авторы статьи.

Через некоторое время КНДР выпустила в том же направлении еще две ракеты.

С начала 2022 года Северная Корея провела уже 16 испытаний своего вооружения. Военные запускали, в том числе, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) и межконтинентальное баллистические ракеты. Также они проверяли работу системы для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

Американский лидер приезжал в Южную Корею на три дня. Во время пресс-конференции в Сеуле Байдена спросили, не переживает ли он о возможном ядерном ударе с северокорейской стороны. На это президент США заявил, что его страна готова к любым действиям Северной Кореи, так как уже продумала ответные меры.