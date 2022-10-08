Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря | 360°

Мир 08 октября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря «Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря YouTube

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Северная Корея 8 октября в очередной раз осуществила пуск баллистической ракеты, сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Южной Кореи. Объединенный комитет начальников штабов заявил, что запуск стал «седьмой провокацией» за последние две недели.

КНДР 4 октября начала ракетные испытания. Южная Корея и США ответили запуском четырех ракет класса «земля — земля». Кроме того, страны провели совместные учения в Японском море.

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Пхеньян объясняет свои испытания необходимостью обеспечения обороноспособности на фоне угрозы со стороны США. Северокорейские власти считают, что Вашингтон угрожает другим государствам вот уже полвека.

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Ситуация на Корейском полуострове стала темой для обсуждения на уровне Совбеза ООН. Западные страны в который раз предлагают наложить санкции на Пхеньян, однако Россия не согласна с этим решением.

Заместитель постоянного представителя РФ при организации Анна Евстигнеева подчеркнула, что экономические ограничения ни к чему не приведут. Такие меры давления не действуют на КНДР.

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