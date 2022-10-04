Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря | 360°

Мир 04 октября 2022, 02:10 Поделиться Telegram

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Viber Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря YouTube

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Власти КНДР вновь запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. В Японии сработала экстренная система предупреждения J-alert.

Траектория ракеты КНДР может пролегать над северной частью Японии. Жителей северных районов страны призвали спрятаться в зданиях или под землей. В итоге северокорейская ракета полетела в сторону Тихого океана.

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Власти Японии возмущены пусками ракет со стороны соседнего государства. Официальный Токио обеспокоен из-за ядерной программы Пхеньяна.

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Запуски ракет КНДР проходят на фоне совместных военных учений Японии, США и Южной Кореи. По дипломатическому каналу Япония выразила протест из-за действий Северной Кореи.

Однако лидер КНДР Ким Чен Ын не планирует отказываться от ядерного оружия даже под давлением других стран. По его мнению, страна должна сохранить свой ядерный статус.

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