Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря | 360°

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Власти КНДР вновь запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. В Японии сработала экстренная система предупреждения J-alert.

Траектория ракеты КНДР может пролегать над северной частью Японии. Жителей северных районов страны призвали спрятаться в зданиях или под землей. В итоге северокорейская ракета полетела в сторону Тихого океана.

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Власти Японии возмущены пусками ракет со стороны соседнего государства. Официальный Токио обеспокоен из-за ядерной программы Пхеньяна.

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Запуски ракет КНДР проходят на фоне совместных военных учений Японии, США и Южной Кореи. По дипломатическому каналу Япония выразила протест из-за действий Северной Кореи.

Однако лидер КНДР Ким Чен Ын не планирует отказываться от ядерного оружия даже под давлением других стран. По его мнению, страна должна сохранить свой ядерный статус.

КНДР

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