Мир 09 марта 2023, 14:17 Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности «Ренхап»: Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Желтое море

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КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на военных Республики Корея.

«Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря», — сказано в сообщении.

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На прошлой неделе страны Четырехстороннего диалога по безопасности (США, Австралия, Япония, Индия) обсудили запуски баллистических ракет северокорейскими военными. Они выразили надежду на то, что Северная Корея планирует выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, написал ТАСС.

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«Ренхап» в конце февраля писало, что в КНДР прошли учения по пуску стратегических крылатых ракет». Таким образом Северная Корея показала позицию своих ядерных боевых сил. Такой шаг стал ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи, которые прошли ранее.