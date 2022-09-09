Северная Корея закрепила за собой право превентивного ядерного удара по противнику | 360°

Мир 09 сентября 2022, 04:10 Поделиться Telegram

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Viber Северная Корея закрепила за собой право превентивного ядерного удара по противнику Лидер КНДР Ким Чен Ын: Мы юридически закрепили политику ядерных сил Unsplash/Thomas Evans

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Власти Северной Кореи приняли закон, который закрепил право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в том случае, если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил», — сказал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Согласно новому закону власти обязуются не передавать другим странам ядерное оружие. При этом все ядерные силы Северной Кореи находятся под единоличным командованием Ким Чен Ына. Любые решения, относящиеся к обеспечению безопасности, будут приниматься только им.

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Западные страны неоднократно критиковали северокорейские власти за ядерную программу. На Пхеньян были распространены экономические санкции.

До этого лидер Северной Кореи заявил, что страна никогда не откажется от своего ядерного статуса. Право КНДР на такой вид оружия Пхеньян считает законным.

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