Северная Корея заявила об успешном испытании сверхзвуковой ракеты

Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний сверхзвуковой ракеты, которые прошли накануне, 5 января. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на ЦТАК.

Снаряд пролетел 700 километров, как отмечено в материале, и точно поразил заданную цель, отметило РИА «Новости». Северокорейского лидера Ким Чен Ына на испытаниях не было, уточнило южнокорейское агентство.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореив ночь на 5 января сообщил о запуске неизвестного снаряда со стороны КНДР. Береговая охрана Японии подтвердила падение ракеты в воду. Это было первое испытание оружия Северной Кореи в наступившем году.

Ракета, по данным телеканала NHK, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, уточнила «Газета.ru».

После этого руководство Южной Кореи провело экстренное заседание, на котором была озвучена необходимость переговоров с КНДР. Члены СНБ, как отмечается, обеспокоены запуском ракеты со стороны Северной Кореи во время, когда нет международной и внутренней стабильности.