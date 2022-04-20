Северная Корея заявила, что Запад использовал трагедию в Буче для очернения России

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) обвинили Запад в намеренном очернении России. В качестве доказательства они привели трагедию в Буче. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в посольстве КНДР.

По мнению властей Северной Кореи, западные страны хотят ухудшить внешнеполитический образ России с помощью фейков.

«Событие массового убийства в городе Буча четко показывает, что США и Запад неразборчивы в способах того, чтобы достичь нечистой цели — очернить имидж России и изолировать [ее] в международном отношении», — отметили представители дипломатического корпуса КНДР.

Разногласия вокруг трагедии в Буче разгорелись в начале апреля. Украинская сторона сказала, что вооруженные силы РФ пытали и убивали мирных жителей города. Западные страны быстро проявили солидарность с заявлениями властей Незалежной и обвинили Россию в преступлениях против гражданского населения.

Власти РФ пытались опровергнуть слова украинской стороны, и даже призывали международные организации всесторонне рассмотреть ситуацию.