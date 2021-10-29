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    29 октября 2021, 21:13

    Северная Корея возобновит железнодорожное сообщение с КНР

    КНДР планирует возобновить железнодорожное сообщение с Поднебесной

    Артур Блянихов

    Северокорейское руководство рассматривает вариант с возобновлением железнодорожного сообщения с Китаем. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранные СМИ.

    Заместитель официального представителя южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоль рассказал, что Северная Корея уже приступила к возведению карантинных объектов на границе с КНР. Ранее южнокорейская разведка сообщила, что КНДР ведет с китайскими властями переговоры о запуске железнодорожного сообщения.