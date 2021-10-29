Северная Корея возобновит железнодорожное сообщение с КНР

Северокорейское руководство рассматривает вариант с возобновлением железнодорожного сообщения с Китаем. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранные СМИ.

Заместитель официального представителя южнокорейского министерства объединения Ча Док Чхоль рассказал, что Северная Корея уже приступила к возведению карантинных объектов на границе с КНР. Ранее южнокорейская разведка сообщила, что КНДР ведет с китайскими властями переговоры о запуске железнодорожного сообщения.