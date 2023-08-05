Мир 05 августа 2023, 03:05 Северная Корея в ООН призвала осудить распространение ядерного оружия США ЦТАК: КНДР в ООН призвала осудить распространение ядерного оружия США РИА «Новости»

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Мировое сообщество призвали выступить с осуждением распространения ядерного оружия США и принять меры по обеспечению мира. С таким призывом выступило постоянное представительство КНДР при ООН и других международных организациях в Женеве. Пресс-релиз представительства опубликовало Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), уточнило РИА «Новости».

«Международное сообщество должно выступить с осуждением опасной угрозы применения ядерного оружия и незаконных действий США, таких как распространение ядерного оружия», — указали в пресс-релизе.

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Там также призвали страны «незамедлительно принять практические меры по обеспечению глобального мира».

На сегодняшний день угроза международному миру и безопасности, а также системе нераспространения ядерного оружия исходит от Соединенных Штатов, указали в постпредстве Северной Кореи.

КНДР, как указали в пресс-релизе, является «ответственным ядерным государством». Ядерные силы страны, как добавляется, никогда не будут представлять угрозу для «уважающих ее суверенитет и интересы безопасности» стран.

Бывшего члена палаты представителей Адама Кинзингера ранее обвинили в отрицании существования ядерной угрозы. Кинзингер прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В своем микроблоге американский политик заявил, что «ядерная угроза становится скучной». Это заявление раскритиковал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Он назвал экс-сенатора «идиотом».