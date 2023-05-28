Мир 28 мая 2023, 16:23 Северная Корея укрепила границу с Россией и Китаем во время пандемии Reuters: КНДР установила стены и посты охраны на границе с Россией и Китаем в пандемию РИА «Новости»

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Крупные ограждения и посты охраны появились на протяжении нескольких сотен километров на границе Северной Кореи с Китаем и Россией. Все работы страна провела, пока мир переживал пандемию коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные спутниковых снимков сообщило агентство Reuters.

Журналисты напомнили, что с началом распространения коронавируса по миру Северная Корея закрыла свои границы, а после объявленной победы над пандемией глава государства Ким Чен Ын потребовал усовершенствовать «блокадную стену» в приграничных и прибрежных районах.

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Если верить полученным снимкам, Северная Корея выставила охрану вдоль рек Ялу и Тюмень, а также в труднопроходимых районах, которыми раньше пользовались контрабандисты и желающие сбежать из страны жители.

По официальным данным, Китай ранее до введения коронавирусных ограничений был самым популярным направлением для северокорейских беженцев. В прошлом году до Южной Кореи добрались только 67 человек по сравнению с 1047 в 2019 году.

По оценке автора, исследователя экономики Северной Кореи и сотрудника американского Центра Стимсона Бенджамина Зильберштейна, закрытие границ приведет к падению уровня жизни на севере страны. Благодаря контрабанде городские жители несколько улучшили свое положение, но теперь перевозить запрещенные товары станет невозможно.