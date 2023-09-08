Мир 08 сентября 2023, 05:58 Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную ядерным оружием ЦТАК: В КНДР спустили подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием Unsplash

Читать 360tv в

Северная Корея спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическими ядерными наступательными вооружениями. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В торжественной церемонии принял участие лидер государства Ким Чен Ын. Новую подлодку назвали «Герой Ким Гун Ок». В агентстве отметили, что судно направят соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА.

Реклама

По словам лидера КНДР, Центральный комитет Трудовой партии Кореи добился прорыва в развитии корабельной отрасли страны. Он отметил, что Северная Корея привержена постоянной модернизации ядерного вооружения ВМС, а также надводных и подводных боевых сил.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и КНДР добрые и взаимоуважительные отношения во всех аспектах. Страны продолжат поддерживать контакты на различных уровнях.

Еще 4 сентября американские СМИ заявили, что Ким Чен Ын собирается посетить Россию для встречи с лидером страны Владимиром Путиным.