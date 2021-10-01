Северная Корея сообщила об испытании новой зенитной ракеты

Северная Корея сообщила об испытании зенитной ракеты нового типа, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Пуск был проведен 30 сентября. За испытанием наблюдал член президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон.

«Академия оборонных наук КНДР провела 30 сентября испытательный пуск зенитной ракеты, недавно разработанной ею, с целью подтверждения практичности работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также всесторонних боевых характеристик ракеты», — привел «Интерфакс» сообщение агентства.

В ходе испытания, согласно ЦТАК, подтверждены «удивительные» боевые характеристики зенитной ракеты нового типа. В материале также отмечено, что в нее «внедрены важные инновационные технологии, в том числе технология управления парными рулями и двойной импульсный полетный двигатель». В результате этого была обеспечена «быстрая реакция», улучшилась «точность управляемости», и значительно увеличилась зона поражения воздушных целей.

Нынешний комплексный запуск, как указано, имеет большое практическое значение в исследовании и разработке разных перспективных противовоздушных ракетных систем.

В последние недели Северная Корея активизировала испытания ракетного оружия. В частности, на этой неделе Пхеньян сообщил об удачном испытании гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8», напомнил RT.