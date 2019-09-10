Северная Корея снова произвела запуск снарядов. Они полетели в сторону Японского моря
Два пуска неопознанных снарядов, сообщило агентство Yonhap, осуществлены из провинции провинции Пхенан-Намдо.
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В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что дальность полета снарядов равнялась 330 километрам.
По имеющимся у южнокорейской стороны данным, снаряды Пхеньян выпускал дважды. Первый пуск был осуществлен в 06:53 по местному времени, второй — в 07:12.
По словам высокопоставленного чиновника США, которые привело РИА «Новости», американская администрация тоже внимательно отслеживает развитие событий.
«Мы в курсе сообщений о том, что из Северной Кореи были запущены снаряды. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и тесно консультироваться с нашими союзниками в регионе», — отметили в Белом доме.
За последние полтора месяца подобный пуск стал уже восьмым, а с мая — десятый. Японские военные установили, что в воздух поднялись ракеты трех типов новой модификации. Речь идет о снарядах малой дальности на твердом топливе, которые похожи на ракеты типа «Искандер». Кроме того, Северная Корея запускала снаряды, охарактеризованные страной как «сверхкрупная реактивная система залпового огня». У еще одних ракет есть нечто общее с американскими ACMS.