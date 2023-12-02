Мир 02 декабря 2023, 06:08 Северная Корея расценит как объявление войны вмешательство в работу ее спутников Reuters: КНДР будет расценивать как войну вмешательство в работу своих спутников РИА «Новости»

Читать 360tv в

Северная Корея рассмотрит любое вмешательство в работу своих спутников как объявление войны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Власти КНДР заявили, что по законам государства разрешено проводить мобилизацию сил военного сдерживания в случае нападения на стратегические объекты.

Реклама

«Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны», — передало агентство.

Ранее северокорейское правительство заявило о получении снимков Белого дома и Пентагона с помощью разведывательных спутников. Также аппарат сфотографировал американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке.

Северная Корея три раза пыталась вывести на орбиту разведывательное устройство. Успешной оказалась только третья попытка. Неделю назад, 24 ноября, японский министр обороны Минору Кихара заявил, что приборы обнаружили появление нового объекта на орбите планеты. При этом оборонное ведомство КНДР предупреждало Японию о планах вывести свой спутник.