Северная Корея раскрыла подробности двух запусков ракет

Два последних запуска баллистических ракет в КНДР были произведены с железнодорожного ракетного комплекса. Об этом собщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Северная Корея заявила, что железнодорожный ракетный комплекс провел учения в пятницу: две тактические управляемые ракеты были запущены в сторону Японского моря», — говорится в сообщении.

Северная Корея именовала данные стрельбы учебными и рассказала, что они были направлены на проверку и оценку мстерства действий.

«Две пущенные тактические управляемые ракеты успешно поразили заданную цель в Восточном море», — отметили в ЦТАК.

Агентство Yonhap 14 января сообщило, ссылаясь на информацию объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, что КНДР запустила в восточном направлении неопознанный снаряд.

Это был уже третий за месяц запуск. Первый прошел 5 января, второй 11 января.

Также 11 в КНДР собщили об очередном испытании гиперзвукового оружия. На нем присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Стрельбы проводились с целью «подтвердить данные о технических харакетристиках разработанной ракеты»