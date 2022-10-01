Мир 01 октября 2022, 03:14 Поделиться Telegram

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Viber Северная Корея провела пуски двух ракет — Минобороны Японии NHK: Япония заявила протест Северной Корее из-за запуска двух ракет Pxhere.com

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Министерство обороны Японии полагает, что Северная Корея провела пуск двух баллистических ракет. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель японского министра обороны Тосиро Ино. Трансляция велась телеканалом NHK.

Ракеты преодолели расстояние от 350 до 400 километров, достигнув максимальной высоты в 50 километров, следует из заявления.

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«По дипломатическим каналам нами был направлен протест Северной Корее в связи с ракетными пусками», — привело РИА «Новости» слова замминистра обороны Японии.

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Северная Корея, как подчеркнул Ино, впервые провела четыре пуска ракет за одну неделю. Это, по его словам, «является угрозой безопасности страны и региона».

Выпущенные ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии, сообщил NHK со ссылкой на источники в правительственных кругах. Данных об ущербе не поступало.

Этот пуск ракет выпал на День вооруженных сил в Южной Корее, добавило агентство. Его отмечают 1 октября.

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