Северная Корея приостановила ж/д сообщение с Россией из-за коронавируса

Поезда временно не будут ходить из Северной Кореи в Россию. Такое решение приняли власти КНДР в качестве меры предосторожности из-за коронавируса.

С 3 февраля приостановлено железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Москвой, Пхеньяном и Хабаровском. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на работников ж/д кассы в столице КНДР.

«Следующие в настоящее время пассажирские вагоны из Москвы до станции Туманган, расположенной на территории КНДР, в соответствии с введенными карантинными мерами уже не смогут пересечь российско-корейскую границу», — добавили там.

Собеседник агентства не знает, сколько будут действовать ограничения. Все зависит от ситуации с коронавирусом в Китае. До последнего момента из Пхеньяна в Москву дважды в месяц ходил один вагон, еще один следовал по маршруту Пхеньян — Хабаровск, а четыре раза в месяц два вагона везли пассажиров из российской столицы до корейской приграничной станции Туманган.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Источником вируса стал китайский город Ухань. Позже болезнь распространилась по всей стране и дошла до многих других стран. В США заболели 11 человек. По последней информации, жертвами коронавируса стали 362 человека, еще более 11 тысяч заразились.