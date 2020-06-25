Северная Корея получила иск на $28 млн за войну 70-летней давности

Иск подали адвокаты гражданской группы «Права человека и объединение Кореи».

По их словам, Северная Корея не взяла на себя ответственность за войну 1950-х годов, а также похитила и скрывала некоторых граждан Южной Кореи. Согласно данным этой страны, в период с 1950-х по 1970-е годы Северная Корея похитила как минимум 3835 южнокорейцев. При этом адвокаты утверждают, что число похищенных значительно выше.

После окончания военных действий многих похищенных освободили, либо они бежали обратно на юг. Тем не менее, по данным на 2015 год, 516 человек так и не вернулись. Северная Корея давно отрицает эти сведения министерства объединения Сеула. По заявлению властей, южнокорейцы остаются на севере по своей воле.