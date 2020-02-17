Северная Корея получила 12 российских лошадей

Глава КНДР Ким Чен Ын совершил уже два подъема на священную гору Пэктусан. Верхом на белом коне он чтит память своего деда Ким Ир Сена, который основал республику. Последний любил лошадей и даже посвятил коню главу в мемуарах.

Специалист международных отношений из Дальневосточного федерального университета Артем Лукин уточнил, что в Северной Корее уважают чистокровных лошадей из России. В 2016 году власти страны приобрели двух коней за 5,6 тысячи долларов.

В 2003 году российский президент Владимир Путин преподнес Ким Чен Ыну орловского рысака в качестве подарка на день рождения.