Мир 02 августа 2023, 11:01 Северная Корея ответила на запрос о сбежавшем американском военнослужащем Пентагон: КНДР ответила ООН на запрос о сбежавшем в Северную Корею американском рядовом РИА «Новости»

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Северная Корея ответила Командованию ООН на запрос об американском рядовом Трэвисе Кинге, сбежавшем в КНДР. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, его процитировал ТАСС.

Представитель ведомства сказал, что у него нет новостей о статусе сбежавшего военнослужащего. Командование ООН установило связь с Северной Кореей по отлично налаженным каналам, отметил Райдер.

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«Могу подтвердить, что КНДР ответила Командованию ООН. Однако мне нечего сказать о каком-либо существенном прогрессе», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Он добавил, что Северной Корее направили только один запрос и получили на него ответ. Райдер попросил журналистов обращаться за дальнейшими деталями к Командованию ООН.

Министерство обороны США подтвердило 18 июля, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея, после чего его взяли под стражу в КНДР. Командование войсками ООН (UNC) в Южной Корее указало, что побег произошел во время ознакомительного тура по Объединенной зоне безопасности, написали «Известия». По данным Reuters, Трэвиса должны были доставить из Республики Корея в США для дисциплинарного взыскания.

Ранее Госдеп США объявил, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против КНДР за сотрудничество с Россией. Американское внешнеполитическое ведомство сделало это заявление после визита главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Северную Корею.