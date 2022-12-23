23 декабря 2022, 01:29
Северная Корея опровергла сообщения о поставках оружия в Россию
Yonhap: Северная Корея опровергла сообщения о поставках оружия в Россию
Северокорейское министерство иностранных дел опровергло сообщения о якобы поставках оружия в Россию. Об этом написало агентство Yonhap со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
«Сообщения о поставках военных грузов в Россию сфабрикованы», — заявили в МИД Северной Кореи.
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Ранее представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик отмечал, что у международной организации нет сведений о якобы предоставлении северокорейского оружия России.
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О передаче оружия говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Северная Корея передала вооружение представителям частной военной компании «Вагнер».
Кирби уже не первый раз заявляет о неких тайных поставках оружия из Северной Кореи в Россию. В ноябре он отмечал, что российские военнослужащие якобы получили артиллерийские снаряды для применения в зоне проведения спецоперации на Украине. МИД Северной Кореи назвали заявления Кирби попыткой США запятнать имидж страны.
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Оружие
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