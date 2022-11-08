Северная Корея опровергла слухи о продаже оружия России | 360°

Мир 08 ноября 2022, 01:07 Северная Корея опровергла слухи о продаже оружия России ЦТАК: Северная Корея отрицает поставки оружия и боеприпасов в Россию РИА "Новости"

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Северная Корея отвергла информацию о продаже вооружений России и назвала подобные заявления попыткой США испортить имидж Пхеньяна. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

«КНДР отрицает сделки по поставке оружия с Россией… Заявляет, что „слухи о сделках о поставке оружия“ с Россией — это враждебные попытки США запятнать имидж Северной Кореи», — сказано в сообщении.

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Как отметили в Пхеньяне, в Россию оружие не поставляли и делать этого в ближайшее время не планируют.

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Ранее Северная Корея назвала совместные военные учения Южной Кореи и США открытой провокацией, которая намеренно обостряет напряженность в регионе. В генеральном штабе Корейской народной армии недавние массовые ракетные пуски КНДР назвали ответными мерами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее назвал обвинения в приобретении Россией иранских беспилотников вбросом. При этом он призвал членов Совета Безопасности ООН запретить организации участвовать в расследовании по делу о покупке Россией иранских БПЛА.