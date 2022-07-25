Северная Корея обвинила США в биологическом терроризме на Украине

Американские власти занимаются биологическим терроризмом, проводя эксперименты на Украине. Об этом написало северокорейское государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«США — государство — биологический террорист, приводящее человечество к гибели. <…> Они установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — заявили авторы статьи.

Они сослались на полученный в 2010 году секретный документ из госархива США. В нем говорилось, что американское командование объединенных сил ООН приказало проверить эффективность особого патогена для ведения бактериологической войны. Расположение биолабораторий США совпадает с картой вспышек заболеваний в разных странах.

США своей вины не признают, а лишь пытаются скрыть доказательства. Как отметили журналисты, американские власти постоянно «придираются» к России, называя страну военным преступником. При этом США только распространяют дезинформацию.