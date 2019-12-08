Северная Корея объявила об успехе «крайне важного» испытания
«Академия оборонных наук КНДР представила результаты успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР. Результаты этого испытания в скором будущем в очередной раз могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР», — цитирует РИА «Новости» сообщение государственного СМИ.
Агентство не представило более подробной информации.
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Как отметил «Интерфакс», последние спутниковые снимки показывают, что Северная Корея готова возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ. Там заметили, в частности, большой контейнер в районе площадки для испытаний. До четверга этого контейнера не было на полигоне.
По мнению наблюдателей, Северная Корея может отменить мораторий на испытания ядерных и межконтинентальных баллистических ракет, если США не представят приемлемые для КНДР предложения по отношениям между двумя странами до конца этого года. В северокорейском МИД утверждают, что при отсутствии предложений Штаты получат «подарок на Рождество».