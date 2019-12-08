Северная Корея объявила об успехе «крайне важного» испытания

Северная Корея объявила о «крайне важном» испытании на космодроме Сохэ. В Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК) сказали, что это испытание изменит стратегическое положение страны.

«Академия оборонных наук КНДР представила результаты успешного проведения этого важного испытания Центральному комитету Трудовой партии КНДР. Результаты этого испытания в скором будущем в очередной раз могут оказать существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР», — цитирует РИА «Новости» сообщение государственного СМИ.

Агентство не представило более подробной информации.

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Как отметил «Интерфакс», последние спутниковые снимки показывают, что Северная Корея готова возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ. Там заметили, в частности, большой контейнер в районе площадки для испытаний. До четверга этого контейнера не было на полигоне.

По мнению наблюдателей, Северная Корея может отменить мораторий на испытания ядерных и межконтинентальных баллистических ракет, если США не представят приемлемые для КНДР предложения по отношениям между двумя странами до конца этого года. В северокорейском МИД утверждают, что при отсутствии предложений Штаты получат «подарок на Рождество».