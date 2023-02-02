Мир 02 февраля 2023, 16:46 Северная Корея направит рабочих в Донбасс — СМИ Daily NK: КНДР отправит своих граждан на восстановление ЛНР и ДНР РИА «Новости»

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Власти Северной Кореи рассматривают вариант отправки своих граждан в Луганской и Донецкую народные республики для восстановления объектов инфраструктуры. Об этом сообщило издание Daily NK.

«Власти КНДР поручили некоторым торговым организациям подобрать персонал для отправки в республики Донбасса на участие в восстановительных работах», — указали в статье.

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Авторы материала предположили, что эти люди могут быть связаны со службами общественной безопасности или военными структурами.

«Их прибытие в ЛНР и ДНР ожидается в период с февраля по март. Общее число отправленных рабочих пока неизвестно, но в первую партию войдут до 500 человек», — добавили журналисты.

По данным источника, в КНДР для отправки в Донбасс отберут молодых людей до 27 лет. Авторы подчеркивают, что рабочих привлекут именно к восстановительным работам. Отправлять в зону боевых действий их не собираются.

Власти Северной Кореи стали первым, кто признал прошедшие в октябре 2022 года мирные референдумы в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России.