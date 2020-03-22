Северная Корея испытала новые управляемые ракеты

Испытания, на которых присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялись в субботу, 21 марта. В Южной Корее сообщили о запуске «неопознанных снарядов», однако теперь Пхеньян раскрыл свои карты.

«Цель показательной стрельбы заключается в том, чтобы еще раз подтвердить тактическую мощность новой оружейной системы, поставляемой на вооружение в войсковые части Корейской народной армии (КНА), и показать это командному составу», — говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что все новое стратегическое оружие КНДР должно в корне поменять оборонную стратегию страны. По его словам, Северная Корея должна укрепить огневую мощь, чтобы иметь возможность уничтожить любого врага за пределами своей территории. С начала года это уже третье ракетное испытание, которое провела КНДР. Предыдущие состоялись 2 и 9 марта.