Мир 24 марта 2023, 00:31 Северная Корея испытала новые системы подводного ядерного оружия Yonhap: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия РИА «Новости»

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Северная Корея провела испытания новой системы подводного ядерного вооружения. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ.

Речь идет о подводном беспилотнике, который способен нести ядерный боезаряд. Власти КНДР заявили, что новое оружие может вызвать «мощное радиоактивное цунами» после взрыва.

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Испытаниями руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он «серьезно предупредил врагов» о необходимости прекратить «безрассудные» военные учения. Результаты испытаний показали смертоносную поражающую способность новой системы вооружений.

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«Миссия гидроядерного стратегического оружия состоит в том, чтобы тайно погрузиться в оперативные воды. Подводный взрыв вызывает сверхмощное радиоактивное цунами. Эта ядерная подводная атака может быть нанесена по любому берегу, порту или водному судну. Мы можем квалифицировать и ввести его в эксплуатацию», — говорится в материале издания.