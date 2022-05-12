Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, написал RT.

По данным комитета, только за 2022 год это уже 16-й запуск ракеты Северной Кореи. Власти КНДР никаких заявлений по этому поводу не делали. По предварительным данным, ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK.

После этого в канцелярии премьер-министра Японии созвали заседание экстренной кризисной группы. Она займется сбором информации. Данных о пострадавших не поступало, уточнила «Газета.ru».

Сторожевые службы Японии предупредили суда, которые находятся в регионе падения ракеты, о том, что при обнаружении обломков к ним нельзя приближаться, а информацию об этом надо передать властям.