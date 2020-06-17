Сеулу надоело терпеть «бездумное поведение» КНДР

Южная Корея осудила поведение Пхеньяна. Соседнее государство не поняло слова южнокорейского президента и ответила на них в грубой форме. Такое заявление сделал представитель администрации президента Республики Корея Юн До Хан.

Он напомнил, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин несколько дней назад по случаю 20-й годовщины первого межкорейского саммита заявил, что нужно не допустить возврата ситуации прошлых лет. Ведь тогда страны были на грани войны. Южнокорейский лидер предложил решать все вопросы с помощью диалога. Однако сестра руководителя КНДР Ким Е Чжон раскритиковала речь Мун Чжэ Ина.

«Мы ясно предупреждаем, что не потерпим такого бездумного поведения Севера, подрывающего в своей основе то доверие, которое было накоплено между лидерами Юга и Севера», — подчеркнул Юн До Хан.

Также ему не понравилось и то, что Пхеньян без разрешения рассказал о неофициальном предложении Сеула отправить спецпосланника для прояснения ситуации. Представитель Республики Корея назвал этот шаг беспрецедентным и нерациональным. Он исказил мотивы южнокорейского государства.

«То, как ведет себя Север в последнее время, не только не выгодно северокорейской стороне, но и вынудит ее нести полную ответственность за последствия всех инцидентов, которые могут в этой связи возникнуть», — отметил представитель администрации.

В конце своего выступления он попросил Север в будущем следовать «базовым приличиям».

Ранее стало известно, что Северная Корея взорвала офис связи с соседним государством. Политолог Эндрю Корыбко предположил, что так КНДР хотела показать свое недовольство поведением Южной Кореи.