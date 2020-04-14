Южная Корея уличила КНДР в пуске крылатых ракет

КНДР осуществила запуск нескольких снарядов. В сторону Японского моря, предположительно, полетели крылатые ракеты малой дальности. Они преодолели расстояние около 200 километров.

Ракеты запустили из провинции Канвондо. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

«Утром 14 апреля Северная Корея выпустила снаряд, который, как предполагается, является крылатой ракетой малой дальности, из района Мунчхон в провинции Канвондо», — уточнили военные.

В Южной Корее считают, что северокорейские истребители также выпустили ракеты класса «воздух — земля» рядом с Вонсаном, административным центром провинции.

Объединенный комитет заявил, что республиканские военные наблюдают за ситуацией и остаются в состоянии неизменной готовности. Изучением характеристик выпущенных снарядов занялась разведка США и Южной Кореи.

По имеющимся данным, ракеты пролетели порядка 200 километров на высоте двух километров над уровнем моря. Это уже пятый запуск, который КНДР осуществила в 2020 году.