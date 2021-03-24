Сеул подтвердил данные о пуске северокорейских ракет

Южнокорейские военные подтвердили, что в минувшее воскресенье КНДР осуществила тестовый пуск крылатых ракет. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, две ракеты запустили в районе Желтого моря. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи наблюдали за пуском в режиме реального времени. Отмечается, что эти ракеты не были баллистическими. Их запустили после того, как Пхеньян осудил продолжение совместных военных учений Вашингтона и Сеула.