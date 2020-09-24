Сеул обвинил КНДР в убийстве пропавшего чиновника

В КНДР застрелили чиновника из Южной Кореи. Он пропал в начале недели с борта инспекционного катера недалеко от острова Енпхендо. Сеул потребовал объяснений.

Южнокорейское Минобороны утверждает со ссылкой на разведданные, что Северная Корея обнаружила чиновника в своих водах. Заявление иностранного ведомства привел «Интерфакс».

«Северная Корея <…> совершила акт жестокости, убив его и уничтожив тело», — сказали в министерстве.

В Сеуле с осуждением отнеслись к случившемуся. От Севера власти Южной Кореи потребовали дать объяснение и наказать виновных. Всю ответственность за инцидент Минобороны возложило на Пхеньян. Гражданина Южной Кореи застрелили в КНДР впервые с июля 2008 года.

47-летний секретарь из рыбконтроля, уточнило РИА «Новости», пропал без вести днем 21 сентября. Коллеги заметили отсутствие чиновника во время обеда и заявили, что он исчез с катера. На палубе остались ботинки мужчины.

Ранее южнокорейский лидер Мун Чже Ин попросил у ООН помощи в заключении мира с Северной Кореей. Кризис между двумя странами не могут разрешить уже в течение 70 лет. Мун Чже Ин призвал покончить с трагедией на Корейском полуострове.